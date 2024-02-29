Мележиков назвал провалом новость о неготовности поля «Спартака»: «Хотя хотелось бы сгладить формулировки»

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о неготовности поля «Лукойл Арены» к рестарту РПЛ.

«Я, честно говоря, сначала не поверил. Конечно, кроме как провалом это никак и не назовешь. Хотя хотелось бы сгладить формулировки. Я понимаю, наверное, в чем может быть ошибка, но это уже не важно — «Спартак» впервые в истории начинает очередную часть Чемпионата не на родном стадионе. Похожая ситуация была, по-моему, в 2010 году в «Локомотиве». Это неприятно! Лучшим для «Спартака» сейчас будет просто объяснить причины и постараться исправить ситуацию максимально быстро. Не стоит менеджменту клуба искать виноватых, или назначать их как в свое время это сделали в «Локомотиве». Признать ошибку и объяснить ее — это нормально», — сказал Мележиков «СЭ».

Сегодня, 29 февраля, стало известно, что проведение матчей на стадионе «Спартака» временно приостановлено. В связи с этим домашний матч красно-белых против «Факела» (10 марта) пройдет на другом стадионе. Клуб сообщит подробности переноса в ближайшее время.