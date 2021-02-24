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«Спартак» намекнул на возвращение Промеса в команду

14:55
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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«Спартак» намекнул на возвращение в команду нападающего Квинси Промеса новым видео в Twitter.

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео со стадиона команды с подписью «Готовимся к «Рубину». В видео показано поле стадиона «Открытие Арена», а на табло арены заметен отрывок из клипа на песню Промеса «Ede Koef», в котором фигурирует российский флаг и цепь с логотипом футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов евро с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

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