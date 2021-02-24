«Спартак» намекнул на возвращение Промеса в команду

«Спартак» намекнул на возвращение в команду нападающего Квинси Промеса новым видео в Twitter.

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео со стадиона команды с подписью «Готовимся к «Рубину». В видео показано поле стадиона «Открытие Арена», а на табло арены заметен отрывок из клипа на песню Промеса «Ede Koef», в котором фигурирует российский флаг и цепь с логотипом футболиста.

Готовим нашу арену к первому домашнему матчу года ??#СпартакРубин — уже в воскресенье! pic.twitter.com/BUeVQ0HKiX — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 24, 2021

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов евро с учетом бонусов.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. В этом сезоне хавбек провел за «Аякс» 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.