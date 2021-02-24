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Молодежка «Спартака» обыграла «Динамо»

14:59

«Спартак» победил «Динамо» в матче 15-го тура молодежного первенства — 1:0. Единственный мяч красно-белые провели на 89-й минуте.

В другой игре «Сочи» и «Ростов» сыграли вничью — 1:1.

Первенство России

Молодежные команды

«Сочи» — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 1:1 (0:0)

Голы: Лангович, 51 (0:1). Барсов, 65 (1:1).

«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:1)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2020-2021/

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