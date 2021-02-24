Казарцев рассказал про легендарную фразу «проверим, проверим!»

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал о том, как появилась цитата «проверим, проверим», которая теперь стала мемом.

— «Проверим, проверим» стала культовой фразой.

— Вот я не знаю, можно ли подать на авторские права, потому что моя фотография с этой фразой уже используется, как стикер, во всех мессенджерах. Это шутка.

Я теперь выхожу на поле перед игрой и говорю капитанам команд во время жребия: «Вы играйте, а мы проверим, проверим». Они улыбаются.

— Мой коллега Александр Муйжнек сравнил ваши переговоры с Еськовым с переговорами диспетчера Чернобыльской АС после взрыва реактора с пожарной станцией.

— Читал, но у нас никакой паники не было. Возможно, наш разговор был очень громким, потому что понимал, что во всех этих орах и криках игроков у меня была мысль о том, что ВАР, вдруг, меня не услышит. Поэтому я громко повторял эту фразу, успокаивая игроков.

— Не все даже сразу поняли, что вы говорили это футболистам.

— ВАР я сообщил только, кто кого ударил по ноге, почему я принял такое решение. Второй раз я объяснял Джикии, за что назначил пенальти.

(Севастиан Терлецкий)

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