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Казарцев рассказал про легендарную фразу «проверим, проверим!»

14:55
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Василий Казарцев. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Судья Василий Казарцев в интервью «СЭ» рассказал о том, как появилась цитата «проверим, проверим», которая теперь стала мемом.

9&nbsp;августа. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Сочи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:2. Василий Казарцев.«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

— «Проверим, проверим» стала культовой фразой.

— Вот я не знаю, можно ли подать на авторские права, потому что моя фотография с этой фразой уже используется, как стикер, во всех мессенджерах. Это шутка.

Я теперь выхожу на поле перед игрой и говорю капитанам команд во время жребия: «Вы играйте, а мы проверим, проверим». Они улыбаются.

— Мой коллега Александр Муйжнек сравнил ваши переговоры с Еськовым с переговорами диспетчера Чернобыльской АС после взрыва реактора с пожарной станцией.

— Читал, но у нас никакой паники не было. Возможно, наш разговор был очень громким, потому что понимал, что во всех этих орах и криках игроков у меня была мысль о том, что ВАР, вдруг, меня не услышит. Поэтому я громко повторял эту фразу, успокаивая игроков.

— Не все даже сразу поняли, что вы говорили это футболистам.

— ВАР я сообщил только, кто кого ударил по ноге, почему я принял такое решение. Второй раз я объяснял Джикии, за что назначил пенальти.

(Севастиан Терлецкий)

«Сутки после матча «Спартак» — «Сочи» были адом». Большое интервью судьи Казарцева

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