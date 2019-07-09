20:08 | Футбол — РПЛ

"Спартак" начал продажу билетов на матч с "Сочи"

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"Спартак" в своем официальном Twitter объявил о начале продажи билетов на домашний матч 1-го тура премьер-лиги против "Сочи". Встреча пройдет 13 июля.

Продажа билетов пройдет в два этапа: 9 июля их смогут приобрести владельцы абонементов. С 10 июля по 13 июля включительно - все желающие.

Спартак - Сочи

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