Нападающий «Краснодара» Ари реализовал пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России и принес кубанцам вторую в сезоне победу над красно-белыми. Форвард, начавший российскую карьеру в «Спартаке» в 2010 году, провел против бывшей команды 11 встреч, в которых отличился восемь раз При этом его команды — «Краснодар» и «Локомотив» — одержали пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Ари против «Спартака»

Дата Город Клуб Счет Действия 22.03.2014 Краснодар Краснодар 4:0 3 гола 14.08.2014 Краснодар Краснодар 4:0 1 гол, 1 передача, жк 08.03.2015 Москва Краснодар 3:1 1 гол 26.07.2015 Краснодар Краснодар 0:1 - 22.11.2015 Москва Краснодар 2:3 1 гол, 1 передача 21.08.2016 Москва Краснодар 0:2 - 18.03.2017 Москва Локомотив 1:1 1 гол, жк 18.08.2018 Краснодар Краснодар 0:1 кк 03.03.2019 Москва Краснодар 1:1 жк 06.10.2019 Краснодар Краснодар 2:1 жк 08.03.2020 Москва Краснодар 1:0 1 гол

Итого: 8 голов, 2 передачи, 4 жк, 1 кк

«Спартак» является любимым «клиентом» нападающего сборной России. Семь мячей от Ари получили московские армейцы, шесть «Крылья Советов». Всего на его счету 64 гола — 24-й результат в истории высшего дивизиона. От Александра Маслова он отстает на один мяч, а от замыкающего топ-20 Данни — на пять.

Любимые «клиенты» Ари в чемпионате России

Клуб Матчи Голы Ср. Спартак 11 8 0,73 ЦСКА 15 7 0,47 Кр.Советов 11 6 0,55 Арсенал 9 5 0,56 Оренбург 4 4 1,00 Томь 6 4 0,67

По числу голов в ворота красно-белых Ари сравнялся с Сергеем Семаком, который, правда, сыграл против «Спартака» 35 раз. Чаще спартаковцев огорчали только два футболиста — Александр Кержаков (13 раз) и Игорь Семшов.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»