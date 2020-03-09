РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Спартак» — любимый клиент Ари. Он забил красно-белым 8 голов в 11 матчах в чемпионата

19:14
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Ари. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 марта. Москва. «Спартак» — «Краснодар» — 0:1. Ари. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Нападающий «Краснодара» Ари реализовал пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России и принес кубанцам вторую в сезоне победу над красно-белыми. Форвард, начавший российскую карьеру в «Спартаке» в 2010 году, провел против бывшей команды 11 встреч, в которых отличился восемь раз При этом его команды — «Краснодар» и «Локомотив» — одержали пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. (Кирилл Бурдаков)

Матчи Ари против «Спартака»

Дата

Город

Клуб

Счет

Действия

22.03.2014

Краснодар

Краснодар

4:0

3 гола

14.08.2014

Краснодар

Краснодар

4:0

1 гол, 1 передача, жк

08.03.2015

Москва

Краснодар

3:1

1 гол

26.07.2015

Краснодар

Краснодар

0:1

-

22.11.2015

Москва

Краснодар

2:3

1 гол, 1 передача

21.08.2016

Москва

Краснодар

0:2

-

18.03.2017

Москва

Локомотив

1:1

1 гол, жк

18.08.2018

Краснодар

Краснодар

0:1

кк

03.03.2019

Москва

Краснодар

1:1

жк

06.10.2019

Краснодар

Краснодар

2:1

жк

08.03.2020

Москва

Краснодар

1:0

1 гол

Итого: 8 голов, 2 передачи, 4 жк, 1 кк

«Спартак» является любимым «клиентом» нападающего сборной России. Семь мячей от Ари получили московские армейцы, шесть «Крылья Советов». Всего на его счету 64 гола — 24-й результат в истории высшего дивизиона. От Александра Маслова он отстает на один мяч, а от замыкающего топ-20 Данни — на пять.

Любимые «клиенты» Ари в чемпионате России

Клуб

Матчи

Голы

Ср.

Спартак

11

8

0,73

ЦСКА

15

7

0,47

Кр.Советов

11

6

0,55

Арсенал

9

5

0,56

Оренбург

4

4

1,00

Томь

6

4

0,67

По числу голов в ворота красно-белых Ари сравнялся с Сергеем Семаком, который, правда, сыграл против «Спартака» 35 раз. Чаще спартаковцев огорчали только два футболиста — Александр Кержаков (13 раз) и Игорь Семшов.

Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»

Игрок

Матчи

Голы

Ср.

Александр Кержаков

26

13

0,50

Игорь Семшов

30

9

0,30

Ари

11

8

0,73

Сергей Семак

35

8

0,23

Михаил Осинов

18

7

0,39

Данни

20

7

0,35

Спартак — Краснодар

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир