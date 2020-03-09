«Спартак» — любимый клиент Ари. Он забил красно-белым 8 голов в 11 матчах в чемпионата
Нападающий «Краснодара» Ари реализовал пенальти в ворота «Спартака» в матче 21-го тура Тинькофф-чемпионата России и принес кубанцам вторую в сезоне победу над красно-белыми. Форвард, начавший российскую карьеру в «Спартаке» в 2010 году, провел против бывшей команды 11 встреч, в которых отличился восемь раз При этом его команды — «Краснодар» и «Локомотив» — одержали пять побед при двух ничьих и четырех поражениях. (Кирилл Бурдаков)
Матчи Ари против «Спартака»
|
Дата
|
Город
|
Клуб
|
Счет
|
Действия
|
22.03.2014
|
Краснодар
|
Краснодар
|
4:0
|
3 гола
|
14.08.2014
|
Краснодар
|
Краснодар
|
4:0
|
1 гол, 1 передача, жк
|
08.03.2015
|
Москва
|
Краснодар
|
3:1
|
1 гол
|
26.07.2015
|
Краснодар
|
Краснодар
|
0:1
|
-
|
22.11.2015
|
Москва
|
Краснодар
|
2:3
|
1 гол, 1 передача
|
21.08.2016
|
Москва
|
Краснодар
|
0:2
|
-
|
18.03.2017
|
Москва
|
Локомотив
|
1:1
|
1 гол, жк
|
18.08.2018
|
Краснодар
|
Краснодар
|
0:1
|
кк
|
03.03.2019
|
Москва
|
Краснодар
|
1:1
|
жк
|
06.10.2019
|
Краснодар
|
Краснодар
|
2:1
|
жк
|
08.03.2020
|
Москва
|
Краснодар
|
1:0
|
1 гол
Итого: 8 голов, 2 передачи, 4 жк, 1 кк
«Спартак» является любимым «клиентом» нападающего сборной России. Семь мячей от Ари получили московские армейцы, шесть «Крылья Советов». Всего на его счету 64 гола — 24-й результат в истории высшего дивизиона. От Александра Маслова он отстает на один мяч, а от замыкающего топ-20 Данни — на пять.
Любимые «клиенты» Ари в чемпионате России
|
Клуб
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Спартак
|
11
|
8
|
0,73
|
ЦСКА
|
15
|
7
|
0,47
|
Кр.Советов
|
11
|
6
|
0,55
|
Арсенал
|
9
|
5
|
0,56
|
Оренбург
|
4
|
4
|
1,00
|
Томь
|
6
|
4
|
0,67
По числу голов в ворота красно-белых Ари сравнялся с Сергеем Семаком, который, правда, сыграл против «Спартака» 35 раз. Чаще спартаковцев огорчали только два футболиста — Александр Кержаков (13 раз) и Игорь Семшов.
Лучшие бомбардиры в матчах против «Спартака»
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Ср.
|
Александр Кержаков
|
26
|
13
|
0,50
|
Игорь Семшов
|
30
|
9
|
0,30
|
Ари
|
11
|
8
|
0,73
|
Сергей Семак
|
35
|
8
|
0,23
|
Михаил Осинов
|
18
|
7
|
0,39
|
Данни
|
20
|
7
|
0,35