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Сегодня, 14:00

«Спартак» — «Крылья Советов»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Матч ТВ» покажет в прямом эфире игру «Спартак» — «Крылья Советов» 9 декабря в 13.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист Александр Соболев.
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

9 декабря «Спартак» на своем поле стадиона «Открытие Банк Арена» сыграет против «Крыльев Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве начнется в 14.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и на сайте matchtv.ru видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Крылья Советов». Прямой эфир игры РПЛ начнется в 13.45 на «Матч ТВ» и в 13.55 на «Матч Премьере». Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Крылья» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые с 27 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда тренера Игоря Осинькина находится на четвертой строчке с 29 очками.

Ранее стало известно, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит игру 18-го тура РПЛ с «Крыльями» из-за дисквалификации.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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