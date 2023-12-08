9 декабря «Спартак» на своем поле стадиона «Открытие Банк Арена» сыграет против «Крыльев Советов» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве начнется в 14.00 по московскому времени.

Канал «Матч ТВ» бесплатно покажет на ТВ и на сайте matchtv.ru видеотрансляцию противостояния «Спартак» — «Крылья Советов». Прямой эфир игры РПЛ начнется в 13.45 на «Матч ТВ» и в 13.55 на «Матч Премьере». Следить за ключевыми событиями игры «Спартак» — «Крылья» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Красно-белые с 27 баллами занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Самарская команда тренера Игоря Осинькина находится на четвертой строчке с 29 очками.

Ранее стало известно, что тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пропустит игру 18-го тура РПЛ с «Крыльями» из-за дисквалификации.

Чемпионат России по футболу: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».