Ведущий скаут «Бенфики» Амарал посетил офис «Спартака» и провел встречу с руководством клуба

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На днях офис «Спартака» в Москве посетил ведущий скаут «Бенфики» Томаш Амарал, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, Амарал провел встречу с руководством красно-белых.

Ранее сообщалось, что Амарал является кандидатом на пост нового спортивного директора московского клуба вместе с Хавьером Рибалтой.

После 17 туров «Спартак» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков