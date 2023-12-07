Абаскаль дисквалифицирован на 3 игры за поведение в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дисквалифицирован на 3 матча за поведение во время матча 17-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:2), сообщает «РБ Спорт».

На 34-й минуте встречи специалист толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

КДК наказал Абаскаля дисквалификацией на три игры, одна из которых — условно.

Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (19-й тур, дата встречи будет известна позднее).