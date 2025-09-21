«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов

«Спартак» на своем поле победил «Крылья Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 2:1.

6-я минута. Владимир Игнатенко — 0:1

52-я минута. Манфред Угальде — 1:1

70-я минута. Манфред Угальде — 2:1

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.