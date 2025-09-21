Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

21 сентября 2025, 16:45

Корнеев: «Не согласен со Слуцким. Сперцяну не нужно переходить в «Саутгемптон». Там мало футбола»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Сперцян набрал сумасшедшую форму? Девять голевых передач — фантастика?

— Мы еще до конца не знаем предел возможностей этого прекрасного игрока. Эдуард способен поднимать планку постоянно.

— Леонид Слуцкий считает, что Сперцяну нужно было переходить в «Саутгемптон».

— А я так не думаю. В Чемпионшипе очень мало футбола, а «Саутгемптон» к тому же возглавляет молодой английский тренер. Переход туда, на мой взгляд, утопия.

— Слуцкий уверен, что Чемпионшип сильнее РПЛ, и Сперцян там бы прогрессировал.

— Нет, абсолютно с этим не согласен.

— Вы думаете, Сперцян ждет более статусного предложения?

— Он ждет вариант с хорошим клубом, с ясным спортивным планом для своего развития.

— За какую сумму «Краснодар» с ним расстанется? («Саутгемптон» предлагал 16 миллионов. — Прим. «СЭ»)

— Это будет сумма от 12 миллионов и выше.

— Перрен — топовое приобретение?

— Да, топовое. Очень креативный полузащитник с широким функционалом.

Бывший спортивный директор &laquo;Зенита&raquo; Игорь Корнеев&nbsp;&mdash; о&nbsp;предстоящем матче 9-го тура РПЛ с &laquo;Краснодаром&raquo;.«Луис Энрике — в спячке. Глушенков может играть сильнее Клаудиньо. Не согласен с Дзюбой по Кордобе». Корнеев — о матче «Краснодар» — «Зенит»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Игорь Корнеев
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар
Читайте также
Кейн — лучший форвард в истории Англии. У него преимущество перед любой легендой
В США заявили об отсутствии у ВСУ возможности скоро начать производство Patriot
На Украине назвали основного кандидата на пост премьер-министра страны
«Разбить не стыдно, стыдно потом не переделать». Как Мостовой и другие экс-спартаковцы побывали на заводе, где красно-белым делают новый Кубок России 
«Локомотив» победил «Спартак» в товарищеском матче на «РЖД Арене»
BFMTV назвал основного конкурента Ле Пен на президентских выборах
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 9-й тур: «Краснодар» — «Зенит», «Спартак» — «Крылья» и другие матчи
Педро — о победе «Зенита» над «Краснодаром»: «Был абсолютно уверен, что забитый мяч лишь вопрос времени»
ЭСК: Цыганок правильно назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Динамо»
ЭСК: Казарцев верно назначил штрафной удар в ворота «Локомотива» в матче с махачкалинским «Динамо»
ЭСК РФС поддержала все решения Сухого в матче «Сочи» и ЦСКА
ЭСК: Москалев верно не назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с «Рубином»
Карпин — о Нгамале: «Не играл с «Оренбургом», потому что опоздал. Наказали так»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Крылья Советов»: видео голов

Адиев о приезде на такси на игру со «Спартаком»: «Я парень некапризный, всякое видел»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
Все результаты / календарь

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости