Корнеев: «Не согласен со Слуцким. Сперцяну не нужно переходить в «Саутгемптон». Там мало футбола»
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
— Сперцян набрал сумасшедшую форму? Девять голевых передач — фантастика?
— Мы еще до конца не знаем предел возможностей этого прекрасного игрока. Эдуард способен поднимать планку постоянно.
— Леонид Слуцкий считает, что Сперцяну нужно было переходить в «Саутгемптон».
— А я так не думаю. В Чемпионшипе очень мало футбола, а «Саутгемптон» к тому же возглавляет молодой английский тренер. Переход туда, на мой взгляд, утопия.
— Слуцкий уверен, что Чемпионшип сильнее РПЛ, и Сперцян там бы прогрессировал.
— Нет, абсолютно с этим не согласен.
— Вы думаете, Сперцян ждет более статусного предложения?
— Он ждет вариант с хорошим клубом, с ясным спортивным планом для своего развития.
— За какую сумму «Краснодар» с ним расстанется? («Саутгемптон» предлагал 16 миллионов. — Прим. «СЭ»)
— Это будет сумма от 12 миллионов и выше.
— Перрен — топовое приобретение?
— Да, топовое. Очень креативный полузащитник с широким функционалом.
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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|0-0
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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|0-0
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10
|Ростов
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|0-0
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11
|Кр. Советов
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Акрон
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|0-0
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14
|Динамо Мх
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|0-0
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15
|Родина
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16
|Факел
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|0-0
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -