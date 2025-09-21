Корнеев: «Не согласен со Слуцким. Сперцяну не нужно переходить в «Саутгемптон». Там мало футбола»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» порассуждал о будущем полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

— Сперцян набрал сумасшедшую форму? Девять голевых передач — фантастика?

— Мы еще до конца не знаем предел возможностей этого прекрасного игрока. Эдуард способен поднимать планку постоянно.

— Леонид Слуцкий считает, что Сперцяну нужно было переходить в «Саутгемптон».

— А я так не думаю. В Чемпионшипе очень мало футбола, а «Саутгемптон» к тому же возглавляет молодой английский тренер. Переход туда, на мой взгляд, утопия.

— Слуцкий уверен, что Чемпионшип сильнее РПЛ, и Сперцян там бы прогрессировал.

— Нет, абсолютно с этим не согласен.

— Вы думаете, Сперцян ждет более статусного предложения?

— Он ждет вариант с хорошим клубом, с ясным спортивным планом для своего развития.

— За какую сумму «Краснодар» с ним расстанется? («Саутгемптон» предлагал 16 миллионов. — Прим. «СЭ»)

— Это будет сумма от 12 миллионов и выше.

— Перрен — топовое приобретение?

— Да, топовое. Очень креативный полузащитник с широким функционалом.