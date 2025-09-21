Корнеев о словах Дзюбы: «Не согласен. Кордоба — победитель по духу»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» не согласился со словами форварда «Акрона» Артема Дзюбы о том, что нападающий «Краснодара» Джон Кордоба слишком часто падает на газон и симулирует.

— Для вас Кордоба — сильнейший форвард РПЛ? Или Даку из «Рубина» поставите с ним в один ряд?

— Наверное, их можно поставить на одну ступень. Но если бы пришлось выбирать одного, я бы все-таки назвал Кордобу.

— Дзюба недавно сказал про Кордобу: «Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами и данными он очень много жалуется, падает, симулирует. Это ненормально для него, такого здорового...»

— Я не согласен с этими формулировками! Для меня Кордоба — это всегда предельно мотивированный игрок. По своему менталитету он победитель, который готов использовать все возможные способы для нужного результата. Каждый топовый игрок порой прибегает к симуляциям в игре. Дзюбе ли этого не знать? (Улыбается.)