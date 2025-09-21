Дубль Угальде принес «Спартаку» волевую победу над «Крыльями Советов»

«Спартак» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 9-го тура РПЛ — 2:1.

Самарцы открыли счет в начале встречи — на 6-й минуте отличился Владимир Игнатенко. В первом тайме красно-белые сделали две замены — Игорь Дмитриев заменил Олега Рябчука, а Пабло Солари — Даниила Денисова. В перерыве «Спартак» сделал еще две перестановки.

На 52-й минуте счет сравнял Манфред Угальде, для которого этот гол стал первым в этом розыгрыше РПЛ. На 70-й минуте Угальде оформил дубль и вывел «Спартак» вперед.

«Спартак» (15 очков) поднялся на пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (12) идут десятыми в турнирной таблице.