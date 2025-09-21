Корнеев о Глушенкове: «Ему надо больше говорить на поле, а не вне его»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» дал совет атакующему полузащитнику команды Максиму Глушенкову.

— Глушенков недавно заявил, что ему комфортнее всего играть справа в атаке (инсайд, вингер). Но как тогда быть с Луисом Энрике? Смещать бразильца налево?

— Глушенков должен больше разговаривать на поле, чем вне его. Это первое! Во-вторых, оба этих игрока могут прекрасно взаимодействовать, иногда меняясь позициями. И оба должны играть в основном составе.

— Не считаете, что у Глушенкова и Семака по-прежнему натянутые отношения?

— Со стороны может показаться и так, но я не думаю, что сейчас между ними есть какие-то неразрешимые противоречия.

— Как вам Педро на позиции «десятки»?

— Никак! Педро — чисто фланговый игрок. Только на этой позиции он может в полной мере раскрыть свой потенциал.

— Выходит, «Зенит» так и не нашел замену Клаудиньо?

— Глушенков мог бы спокойно им стать, если бы сам этого захотел. Максим может играть и посильнее Клаудиньо.