«Спартак» — «Краснодар»: Сперцян сравнял счет с пенальти

«Краснодар» сравнял счет в матче против «Спартака» в 26-м туре РПЛ — 1:1.

На 45+1-й минуте с пенальти отличился Эдуард Сперцян. Одиннадцатиметровый был назначен после попадания мяча в руку Наилю Умярову.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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