«Ахмат» и «Балтика» играют вничью после первого тайма

«Ахмат» и «Балтика» не забили голов в первом тайме матча 26-го тура чемпионата России — 0:0. Игра проходит в Грозном.

У гостей желтые карточки получили Илья Петров (пропускает следующий матч РПЛ) и Натан Гассама.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Ахмат Арена (Грозный)

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