«Спартак» — «Краснодар»: хозяева открыли счет

«Спартак» вышел вперед в матче против «Краснодара» в 26-м туре РПЛ — 1:0.

На 39-й минуте после углового отличился Кристофер Мартинс.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 19:45. Лукойл Арена (Москва)

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