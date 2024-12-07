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Сегодня, 13:41

Юран рассказал, что готов даже выучить английский язык, чтобы работать в АПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший наставник «Пари НН» Сергей Юран поделился планами на будущее.

«Я около 10 лет выступал в Европе («Бенфика», «Порту», «Милуолл», «Фортуна», «Бохум», «Штурм»). Это достаточно долго. Знаю менталитет европейских команд. Поэтому мне будет проще работать, если поступит предложение от какой-нибудь команды из Европы. Я знаю португальский язык в совершенстве, но вот английский не идеально. Да, в первое время мне для работы потребовался бы переводчик. Но я сторонник того, чтобы главный тренер говорил с командой на одном языке. Поэтому готов выучить английский язык, чтобы работать в чемпионате Англии. Но для того, чтобы тебя пригласили в АПЛ, нужно выиграть трофей в своей стране. Как пример — Гвардиола. Изначально он работал помощником в «Барселоне», потом перешел в молодежную команду, а уже потом в основную. И дальше уже уехал в Германию», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Сергею Юрану 55 лет. Последней командой, которой он руководил был «Пари Нижний Новгород» в сезоне- 2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Сергей Юран
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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Ростов – Кр. Советов
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Динамо Мх – Рубин
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Динамо – Химки
 - : -
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