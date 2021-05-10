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«Спартак» — «Химки»: Промес остался в запасе, Бакаев пропускает игру

17:51
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Квинси Промес. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».

«Спартак»: Максименко, Мозес, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Ларссон, Соболев, Понсе.

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Мирзов, Могилевец, Боженов, Глушенков, Себаи.

У красно-белых Квинси Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия). Зелимхан Бакаев (продолжает восстановление) и Илья Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру. Александр Максименко вернулся в ворота после дисквалификации.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.

Спартак — Химки

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