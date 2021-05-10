Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».

Наш состав на игру с «Химками» ?



?? Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия)

? Бакаев (продолжает восстановление) и Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру

?? Максименко вернулся в ворота после дисквалификации#СпартакХимки ? pic.twitter.com/t87YIbcIut — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021

«Спартак»: Максименко, Мозес, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Ларссон, Соболев, Понсе.

? Наш состав на #СпартакХимки



? Резиуан Мирзов начнёт матч с первых минут



? Александр Трошечкин пропускает матч из-за дисквалификации



Парни, верим ? pic.twitter.com/jccsEzwRxo — ФК «Химки» (@fc_khimki) May 10, 2021

«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Мирзов, Могилевец, Боженов, Глушенков, Себаи.

У красно-белых Квинси Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия). Зелимхан Бакаев (продолжает восстановление) и Илья Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру. Александр Максименко вернулся в ворота после дисквалификации.

Матч начнется в 19.00 по московскому времени.