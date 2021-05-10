«Спартак» — «Химки»: Промес остался в запасе, Бакаев пропускает игру
Стали известны стартовые составы команд на матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».
Наш состав на игру с «Химками» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 10, 2021
?? Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия)
? Бакаев (продолжает восстановление) и Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру
?? Максименко вернулся в ворота после дисквалификации#СпартакХимки ? pic.twitter.com/t87YIbcIut
«Спартак»: Максименко, Мозес, Кутепов, Жиго, Джикия, Айртон, Крал, Зобнин, Ларссон, Соболев, Понсе.
? Наш состав на #СпартакХимки— ФК «Химки» (@fc_khimki) May 10, 2021
? Резиуан Мирзов начнёт матч с первых минут
? Александр Трошечкин пропускает матч из-за дисквалификации
Парни, верим ? pic.twitter.com/jccsEzwRxo
«Химки»: Лантратов, Дагерстол, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Мирзов, Могилевец, Боженов, Глушенков, Себаи.
У красно-белых Квинси Промес на скамейке в целях предосторожности (воспаление сухожилия). Зелимхан Бакаев (продолжает восстановление) и Илья Гапонов (повреждение связки в прошлом матче) пропускают игру. Александр Максименко вернулся в ворота после дисквалификации.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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