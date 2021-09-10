Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча 7-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Химки».

«Химки» — очень серьезный соперник для «Спартака». Химчане играют в классный комбинационный футбол. У них отличные тренера, в отличие от «Спартака». Я считаю, что завтра можно ждать очередной потери очков от красно-белых. «Химки» — фаворит в завтрашнем матче. Думаю, что Руя Виторию уже совсем скоро выгонят из команды, это вопрос времени", — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Встреча «Спартак» — «Химки» пройдет в Москве в субботу, 11 сентября. Начало — в 19:00 по московскому времени.

Красно-белые с 7 очками занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» располагаются на 12-й строчке с 6 баллами.