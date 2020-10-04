Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в своем Telegram-канале подвел итоги матча 10-го тура Тинькофф-Чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (1:1).

Специалист оценил игру форварда петербуржцев Артема Дзюбы без своего партнера Сердара Азмуна, а также отметил работу Доменико Тедеско в новом сезоне.

«Зенит» и «Спартак» лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав по 21 баллу в 10 встречах.

«Перед матчем оказалось, что Зенит готов играть в полном боевом составе: и с Ракицким, и с Малкомом и с Ловреном. Ротации подверглась только позиция второго нападающего: вместо Азмуна вышел Ерохин.

Забегая вперёд, сразу скажу, что Артем сыграл слабее себя обычного и это настолько меня удивило (ведь обычно игры против Спартака для Дзюбы особенные), что я написал, что мол, без Азмуна он полнападающего. Хотел сказать (как обычно бывает) другое. Их связка с Азмуном сверхэффективна, это супердуэт, вдвоём они создают 2/3 моментов Зенита и забивают больше половины голов. По одиночке их эффективность сильно падает. Сильнее, чем можно ожидать.

Спартак вышел на игру с одним важным изменением: Урунов вместо Умярова. Какой был замысел Доменико Тедеско в этой замене — вопрос открытый. Возможно он ожидал от Урунова активного прессинга опорной зоны Зенита, прорывов на дриблинге в штрафную, забеганий и открываний. В итоге Урунов сыграл невпопад и выглядел самым слабым в составе Спартака. После двадцати-тридцати минут активной игры в первом тайме Спартак выдохся и Зенит просто вмял их в штрафную площадь. Феноменальная игра Максименко — три сейва за минуту! — позволила Спартаку переводить дух и уйти на перерыв сухими.

Максименко выдал три безумных сейва за минуту ?



Что сегодня творит Саня ?https://t.co/Ks8go9ug4h pic.twitter.com/aPTUcOcN1q — Матч ТВ (@MatchTV) October 3, 2020

После паузы Спартак выглядел пришедшим в себя и даже создавал моменты: Ларссон и Понсе могли забивать, но моменты создавал и Зенит. С одного из них он открыл счёт: Дзюба классно скинул на Ерохина и тот в касание забил. После гола Зенит мог дожимать, но вместо этого стал пропускать одну атаку за другой. Сначала Понсе упустил стопроцентный шанс не сложившись на добивании , затем Крал ворвался в штрафную, убрал на замахе Дугласа Сантоса и отпасовал открывшемуся в центре Понсе. Привет Барриосу и Оздоеву — у вас абсолютно свободный игрок в центре штрафной! Дальше и Зенит и Спартак имели полумоменты, но счёт остался ничейным.

По персоналиям хочется отметить Малкома, который так и не стал решающим игроком Зенита. Семак пытается встроить его уже год, но ничего не получается. Этот безусловно одаренный и техничный игрок играет в неплохой футбол, но не отдаёт и не забивает. И ещё, как оказалось, он медленный. Ему гарантировано место на поле, на него играет вся команда, но он совсем не добавляет в атаке. Это большая проблема накануне игр Лиги Чемпионов. Ерохин молодец, но устал к середине второго тайма. Барриос очень хорошо, кроме эпизода с пропущенным голом он бы безупречен. Остальные сыграли в свою силу. Прибывающий на следующей неделе Вендель должен усилить центр и дать возможность ротировать состав. О календаре Зенита до конца года ещё напишу отдельно.

Про Спартак могу сказать только, что Доменико Тедеско стоически терпит отсутствие правого защитника и второго опорника, показывая классную игру и принося отличный результат. Несмотря на это, некоторые наблюдатели непостижимым образом уже готовы его топить в случае осечки.

Повторю то, что говорил уже многократно: если Спартак хочет закончить сезон в тройке — он должен работать сейчас на своего тренера. Все: и клуб и игроки и болельщики", — написал Геркус в своем блоге.