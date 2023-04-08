В субботу, 8 апреля состоится матч 22-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Динамо».

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице с 41 очком, «Динамо» идет на 5-й строчке с 35 очками.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Динамо». Прямая видеотрансляция будет доступна на сайте matchtv.ru по этой ссылке и на канале «Матч Премьер».