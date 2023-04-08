Вратарь «Торпедо» Бабурин: «Сохраняем шансы на прописку в РПЛ»

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин поделился мнением о победе над «Факелом» (2:0) в 22-м туре РПЛ.

— Вся команда хорошо сыграла. Мы серьезно настраивались на эту игру, поэтому такой результат. Это был один из самых важных матчей. Рады, что победили. Мы сохраняем шансы на прописку в РПЛ и можем приблизиться к тому же «Факелу».

— Как оцените поле на «Лужниках»?

— Поле понравилось. Хотя было немножко тяжеловато, потому что мы тренируемся на искусственном поле, а предыгровой тренировки на натуральном газоне не было. Берегут его. Но почувствовал на разминке поле. Этого хватило.

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, эта победа стала для москвичей третьей в этом сезоне и первой для нового главного тренера Жозепа Клотета.