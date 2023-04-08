«Ахмат» — «Урал»: Бериша удвоил преимущество хозяев

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Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша забил на 57-й минуте матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ — 2:0.

Игрок «Урала» Даниел Мишкич сделал неудачную передачу назад, Бериша перехватил мяч, опередил Дениса Кулакова и отправил мяч в правый нижний угол ворот.