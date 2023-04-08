«Ахмат» — «Урал»: Бериша удвоил преимущество хозяев
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша забил на 57-й минуте матча с «Уралом» в 22-м туре РПЛ — 2:0.
Игрок «Урала» Даниел Мишкич сделал неудачную передачу назад, Бериша перехватил мяч, опередил Дениса Кулакова и отправил мяч в правый нижний угол ворот.
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|
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|
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|
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|10
|5
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|35
|
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|
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|
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|2
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|17
|
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|21
|3
|4
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|19-47
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|4
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|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
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Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
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|
|
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|
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|11
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|
|
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Локомотив
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