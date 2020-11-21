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«Спартак» — «Динамо»: Варела впервые сыграет в стартовом составе динамовцев

18:27
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Защитник «Динамо» Гильермо Варела попал в стартовый состав команды на матч 15-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака». Уругваец впервые сыграет в старте.

27-летний уругваец проведет второй матч за команду. Ранее он вышел на замену в игре против «Локомотива» (5:1).

Матч «Спартак» — «Динамо» начнется в 19.00 по московскому времени.

Спартак — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




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