«Спартак» — «Динамо» Мх: Умярову наступили на ногу — почему не назначен пенальти?

На 7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Махачкала судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота гостей, не оценив то, что сделал Мохаммед Аззи как нарушение правил.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешались.

В том моменте защитник махачкалинцев на мгновение опередил Наиля Умярова и сыграл в мяч. И почти сразу той же ногой наступил спартаковцу на голеностоп.

Есть разные мнения по поводу оценки случившегося и решения рефери. Дело в том, что Аззи видел Умярова, тот не появился неожиданно сзади или сбоку. В этом случае это проблема защитника, что он совершил наступ и сбил соперника. Следовало назначить 11-метровый удар. Так считает большинство экспертов «СЭ».

Но есть иное мнение — что махачкалинец выбил мяч, а потом по инерции совершил следующее действие, которого не мог избежать. Ногу ему ставить было некуда — только на голеностоп Умярова. Тогда оснований для пенальти нет.

В такой ситуации желателен оперативный комментарий представителя судейского корпуса относительно того, чем руководствовался судья, не назначив пенальти, и его видеоассистенты, не вмешавшись. Но в РПЛ этой практики не существует.

На 31-й минуте Казарцев снова принял решение не в пользу красно-белых. Он не стал наказывать махачкалинца за игру рукой. Посмотрев повторы, судья объявил о неназначении пенальти в ворота гостей из-за фола спартаковца перед контактом руки с мячом и назначении штрафного удара в пользу «Динамо».