Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

19 июля 2025, 21:27

«Спартак» — «Динамо» Мх: Умярову наступили на ногу — почему не назначен пенальти?

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Махачкала судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота гостей, не оценив то, что сделал Мохаммед Аззи как нарушение правил.

Видеоассистенты Андрей Фисенко и Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешались.

В том моменте защитник махачкалинцев на мгновение опередил Наиля Умярова и сыграл в мяч. И почти сразу той же ногой наступил спартаковцу на голеностоп.

Есть разные мнения по поводу оценки случившегося и решения рефери. Дело в том, что Аззи видел Умярова, тот не появился неожиданно сзади или сбоку. В этом случае это проблема защитника, что он совершил наступ и сбил соперника. Следовало назначить 11-метровый удар. Так считает большинство экспертов «СЭ».

Но есть иное мнение — что махачкалинец выбил мяч, а потом по инерции совершил следующее действие, которого не мог избежать. Ногу ему ставить было некуда — только на голеностоп Умярова. Тогда оснований для пенальти нет.

В такой ситуации желателен оперативный комментарий представителя судейского корпуса относительно того, чем руководствовался судья, не назначив пенальти, и его видеоассистенты, не вмешавшись. Но в РПЛ этой практики не существует.

На 31-й минуте Казарцев снова принял решение не в пользу красно-белых. Он не стал наказывать махачкалинца за игру рукой. Посмотрев повторы, судья объявил о неназначении пенальти в ворота гостей из-за фола спартаковца перед контактом руки с мячом и назначении штрафного удара в пользу «Динамо».

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Спартак» забил четыре гола, но засчитали один! Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо Мх
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Наиль Умяров
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Россиянин Бородин выиграл золото ЧЕ на дистанции 400 м комплексом
Леонид Слуцкий возглавил сборную медиафутбола России
Трамп подтвердил освобождение из-под стражи в России бывшего морпеха США Гилмана
Угальде вынудил ошибиться Агкацева, «быки» ответили бильярдными ударами Оласы и Батчи. Что случилось в матче «Спартак» - «Краснодар»
Российский пловец Егор Корнев выиграл ЧЕ в Париже на дистанции 50 м баттерфляем
Разрушения, ущерб экономике и рост цен на кофе. Что нужно знать о землетрясении в Колумбии
Популярное видео
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: РПЛ, 3-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Краснодар» победил «Спартак», «Зенит» проиграл «Родине»: видео
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Челябинск»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ленинградец»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
РПЛ: видео всех голов 3-го тура 8 августа
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Текстильщик»: ФНЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: главные материалы о старте нового чемпионата России
Титов назвал катастрофой работу арбитров в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева
Пять спорных решений Казарцева в матче «Спартака» — верные: таков вердикт ЭСК. Но тур РПЛ судья пропустит
Каманцев объяснил, почему Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ
Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально
Судьи исказили протокол матча «Динамо» и «Балтика», но никак не наказаны
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: красно-белые выигрывают после первого тайма

Реакция «Спартака» на тайм матча с «Динамо» Мх: «3 отмененных гола, 2 неназначенных пенальти, но все равно ведем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости