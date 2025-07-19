«Спартак» — «Динамо» Мх: Умярову наступили на ногу — почему не назначен пенальти?
На 7-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Махачкала судья Василий Казарцев не назначил пенальти в ворота гостей, не оценив то, что сделал Мохаммед Аззи как нарушение правил.
Видеоассистенты Андрей Фисенко и Павел Шадыханов в действия арбитра не вмешались.
В том моменте защитник махачкалинцев на мгновение опередил Наиля Умярова и сыграл в мяч. И почти сразу той же ногой наступил спартаковцу на голеностоп.
Есть разные мнения по поводу оценки случившегося и решения рефери. Дело в том, что Аззи видел Умярова, тот не появился неожиданно сзади или сбоку. В этом случае это проблема защитника, что он совершил наступ и сбил соперника. Следовало назначить 11-метровый удар. Так считает большинство экспертов «СЭ».
Но есть иное мнение — что махачкалинец выбил мяч, а потом по инерции совершил следующее действие, которого не мог избежать. Ногу ему ставить было некуда — только на голеностоп Умярова. Тогда оснований для пенальти нет.
В такой ситуации желателен оперативный комментарий представителя судейского корпуса относительно того, чем руководствовался судья, не назначив пенальти, и его видеоассистенты, не вмешавшись. Но в РПЛ этой практики не существует.
На 31-й минуте Казарцев снова принял решение не в пользу красно-белых. Он не стал наказывать махачкалинца за игру рукой. Посмотрев повторы, судья объявил о неназначении пенальти в ворота гостей из-за фола спартаковца перед контактом руки с мячом и назначении штрафного удара в пользу «Динамо».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0