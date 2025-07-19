Реакция «Спартака» на тайм матча с «Динамо» Мх: «3 отмененных гола, 2 неназначенных пенальти, но все равно ведем»

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала судейство в первом тайме матча против махачкалинского «Динамо» в 1-м туре РПЛ.

После первой половины встречи красно-белые ведут со счетом 1:0.

«3 отмененных гола, 2 неназначенных пенальти, но мы все равно ведем в счете после первого тайма», — говорится в сообщении.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.