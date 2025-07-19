«Спартак» — «Динамо» Махачкала: красно-белые выигрывают после первого тайма

«Спартак» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил Маркиньос. Три гола красно-белых в первой половине встречи не были засчитаны.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.