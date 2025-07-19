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19 июля 2025, 21:27

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: красно-белые выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Спартак» после первого тайма обыгрывает махачкалинское «Динамо» в матче 1-го тура РПЛ — 1:0.

Единственный гол на 38-й минуте забил Маркиньос. Три гола красно-белых в первой половине встречи не были засчитаны.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; Махачкала.«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Маркиньос забил головой. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо Мх

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Маркиньос (Жозе Маркос Коста Мартинс)
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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Г
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Зенит

 4
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Никита Кривцов

Краснодар

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П
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И К Ж
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Илья Рожков

Рубин

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 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

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