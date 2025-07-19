19 июля 2025, 11:30

«Спартак» — «Динамо» Махачкала: трансляция матча РПЛ начнется в 20.30 мск

«Спартак» и «Динамо» Махачкала встретятся в 1-м туре чемпионата России 19 июля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Динамо» Махачкала в 1-м туре РПЛ в субботу, 19 июля. Матч пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:0
Динамо Мх

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляция игры в прямом эфире пройдет на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также игру можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Прямой эфир начнется в 20.00 по московскому времени, за полчаса до стартового свистка.

У команд между собой две игры, обе состоялись в прошлом сезоне в восьмом и 24-м туре. Первая встреча 15 сентября 2024 года в Махачкале завершилась вничью (1:1), вторая, 11 апреля 2025 года, в Москве завершилась победой динамовцев (2:1).

«Фрайбург» — «Брага»: Лига Европы, видеообзор
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: главные материалы о старте нового чемпионата России
Титов назвал катастрофой работу арбитров в матче «Спартака» с махачкалинским «Динамо»
«Спартак» не согласен с решением ЭСК по судейству Казарцева
Пять спорных решений Казарцева в матче «Спартака» — верные: таков вердикт ЭСК. Но тур РПЛ судья пропустит
Каманцев объяснил, почему Казарцев не получил назначения на 2-й тур РПЛ
Каманцев заявил, что Казарцев судил в матче «Спартак» — «Динамо» Мх неидеально
Судьи исказили протокол матча «Динамо» и «Балтика», но никак не наказаны
Член совета директоров Степашин планирует поговорить со Смоловым по поводу драки в кафе

В «Партизане» подтвердили, что пытались арендовать хавбека ЦСКА Мухина
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 28 19 6 3 56-21 63
2
 Зенит 28 18 8 2 50-18 62
3
 Локомотив 28 13 11 4 52-36 50
4
 Спартак 28 14 6 8 45-38 48
5
 Балтика 28 11 13 4 37-18 46
6
 ЦСКА 28 13 6 9 39-31 45
7
 Рубин 28 11 9 8 26-26 42
8
 Динамо 28 10 9 9 47-38 39
9
 Ахмат 28 9 8 11 33-37 35
10
 Ростов 28 7 9 12 22-30 30
11
 Кр. Советов 28 7 8 13 31-48 29
12
 Акрон 28 6 9 13 33-46 27
13
 Оренбург 28 6 8 14 28-41 26
14
 Динамо Мх 28 5 9 14 18-36 24
15
 Пари НН 28 6 4 18 23-46 22
16
 Сочи 28 6 3 19 27-57 21
Результаты / календарь
10.05 12:30 Оренбург – Кр. Советов - : -
10.05 15:00 Зенит – Сочи - : -
10.05 17:15 Ахмат – Динамо Мх - : -
10.05 19:30 Локомотив – Балтика - : -
11.05 13:00 Акрон – Ростов - : -
11.05 15:15 Пари НН – ЦСКА - : -
11.05 17:30 Спартак – Рубин - : -
11.05 20:00 Динамо – Краснодар - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
 16
Брайан Александр Хиль
 13
Алексей Батраков
 13
П
Эдуард Сперцян
 14
Алексей Батраков
 10
Максим Глушенков
 8
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
 24 1 5
Виктор Мелехин
 26 1 3
Джон Кордоба
 26 1 2
Вся статистика

