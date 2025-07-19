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19 июля 2025, 11:33

В «Партизане» подтвердили, что пытались арендовать хавбека ЦСКА Мухина

Руслан Минаев

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подтвердил, что клуб пытался арендовать несколько игроков ЦСКА, включая хавбека Максима Мухина.

«Были разговоры с ЦСКА об аренде игроков. Но не только по Мухину. Были еще пару игроков, по которым клуб разговаривал с ЦСКА. У нас братские связи с красно-синими, руководители ЦСКА и «Партизана» активно коммуницируют. Обсуждали различные возможности, но пока ничего не получилось», — цитирует тренера «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.

Гаэтан Перрен, Илья Самошников, Жедсон Фернандеш и&nbsp;Вендел.Кого еще возьмут «Зенит» и «Спартак», «Краснодар» подписывает игроков из Франции, будущее Вендела. Таблица трансферов РПЛ

Источник: РБ Спорт
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ФК ЦСКА (Москва)
Максим Мухин
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«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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