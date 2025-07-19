В «Партизане» подтвердили, что пытались арендовать хавбека ЦСКА Мухина

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подтвердил, что клуб пытался арендовать несколько игроков ЦСКА, включая хавбека Максима Мухина.

«Были разговоры с ЦСКА об аренде игроков. Но не только по Мухину. Были еще пару игроков, по которым клуб разговаривал с ЦСКА. У нас братские связи с красно-синими, руководители ЦСКА и «Партизана» активно коммуницируют. Обсуждали различные возможности, но пока ничего не получилось», — цитирует тренера «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.