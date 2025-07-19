В «Партизане» подтвердили, что пытались арендовать хавбека ЦСКА Мухина
Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич подтвердил, что клуб пытался арендовать несколько игроков ЦСКА, включая хавбека Максима Мухина.
«Были разговоры с ЦСКА об аренде игроков. Но не только по Мухину. Были еще пару игроков, по которым клуб разговаривал с ЦСКА. У нас братские связи с красно-синими, руководители ЦСКА и «Партизана» активно коммуницируют. Обсуждали различные возможности, но пока ничего не получилось», — цитирует тренера «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 Мухин провел 1 матч за ЦСКА во всех турнирах. Контракт 23-летнего игрока с клубом действует до лета 2026 года.
Источник: РБ Спорт
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|0
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|6
|
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|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
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|2
|0
|1
|5-5
|6
|
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|1
|2
|0
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|5
|
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|1
|1
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|4
|
8
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|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
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|1
|1
|1
|4-3
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|
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|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
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|1
|0
|2
|4-8
|3
|
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|Ахмат
|3
|0
|2
|1
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|
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|3
|0
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|2
|
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|Кр. Советов
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|0
|2
|1
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|2
|
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|Факел
|3
|0
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|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
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|Кр. Советов – Динамо Мх
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|16.08
|19:30
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ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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