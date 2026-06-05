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5 июня, 18:48

Глушенков и Миранчуки выйдут в старте сборной России на матч с Буркина-Фасо

Алина Савинова
Алексей Миранчук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Сборная России объявила стартовый состав на BetBoom товарищеский матч с национальной командой Буркина-Фасо.

Игра пройдет на «Волгоград Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени.

Стартовый состав сборной России: Максименко, Бевеев, Мелехин, Морозов, Круговой, Баринов, Умяров, Миранчук Ан., Миранчук Ал., Глушенков, Садулаев.

Запасные: Адамов, Митрюшкин, Данилов, Вахания, Сильянов, Батраков, Кисляк, Обляков, Ибрагимов, Кривцов, Петров, Сергеев, Мелкадзе.

Стартовый состав Буркина-Фасо: Никиема, Минунгу, Уэдраого М., Уаттара, Нагало, Конате М., Сангаре, Загре, Тапсоба, Дусе, Куасси.

Запасные: Конате Х., Уэдраого Ф., Каборе, Зунграна, Уэдраого Ис., Буда, Ириэ, Гнану, Симпоре, Бассинга, Тапсоба, Санье, Дао, Каборе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Буркина-Фасо.

28 мая россияне в Каире уступили Египту со счетом 0:1. 9 июня сборная России также проведет товарищеский матч против сборной Тринидада и Тобаго в Калининграде.

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Товарищеские матчи. Сборные. .
05 июня, 20:00. Волгоград Арена (Волгоград)
Россия
3:0
Буркина-Фасо

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