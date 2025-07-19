Член совета директоров Степашин планирует поговорить со Смоловым по поводу драки в кафе

Член совета директоров, председатель консультативного совета московского «Динамо» Сергей Степашин собирается поговорить с форвардом Федором Смоловым после его драки в кафе.

«Не знаю, зачем его понесло с утра пораньше [в кафе]. Утром надо спать. Дай бог, что все пройдет, — цитирует ТАСС Степашина. — При случае у Федора спрошу. Федор-то пришел [в кафе] как краснодарец. Динамовцем он туда не ходил».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. После инцидента у 35-летнего спортсмена вымогали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть. Позднее Смолов написал заявление в полицию о вымогательстве 20 миллионов рублей и мошенничестве в особо крупном размере.