Сорокину вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев вручил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени советнику президента Российского футбольного союза (РФС) Алексею Сорокину, сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Церемония вручения государственных наград представителям спортивной отрасли прошла 11 апреля в Москве.

Вместе с Алексеем Сорокиным медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получили Анастасия Боднарук, Дмитрий Дорофеев, Сергей Кирюхин, Фаина Иорданская и Борис Шустин. Юлии Гараевой, Анне Скородумовой и Альсиму Черноскулову были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Родион Плитухин, вице-президент международного комитета «Дети Азии», был удостоен почетного знака «Отличник физической культуры и спорта».

53-летний Сорокин возглавлял оргкомитет чемпионата мира 2018 года в России и руководил российской частью оргкомитета чемпионата Европы 2021 года. С 2017 по 2021 год был членом исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций и входил в совет Международной федерации футбола. В 2019 году получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.