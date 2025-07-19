Станкович — о победе «Спартака» над махачкалинским «Динамо»: «Было непросто, но самое важное победа и результат»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча против махачкалинского «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

— Крепость Махачкала взята. Команда и вы были заряжены. Как ваше здоровье? Довольны ли вы ментально подготовкой игроков?

— Я очень доволен ребятами и тем, что команда показала на поле. Были моменты, когда мы играли блестяще, было где нужно было потерпеть. Было непросто. Но самое важное это победа и результат.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».