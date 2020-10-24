Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

— «Спартак» провел хороший матч, заслуженная победа. Искать причины проигрыша «Краснодара» в выступлении в еврокубках — объяснение в сторону слабых. Да, они отдали там много сил, но участие команды в Лиге Чемпионов не может быть оправданием, — сказал Нигматуллин «СЭ». — Я думаю, «Спартак» держал в уме потерю очков конкурентами, что есть хороший шанс с отрывом занять первое место в турнирной таблице на данный момент.

— Как оцените игру Мозеса?

— Он выглядит вполне хорошим джокером, приобрели квалифицированного футболиста, который сразу начал приносить пользу. Выглядел вполне прилично, еще и гол забил.

— Было несколько неоднозначных моментов для судьи

— Главным украшением матча должны быть действия футболистов, а не действия арбитров.

— Многие сравнивают Максименко и Сафонова, кому отдадите предпочтение сегодня?

— Они оба мне нравятся. Я пророчу их противостояние за пост номер один именно в сборной России в самом ближайшем времени, но сегодня игра была за Максименко. (Анастасия Пастернак)