«Спартак» — ЦСКА: Промес сравнял счет

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес отметился голом в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА — 1:1.

31-летний голландец забил на 43-й минуте. Это его 19-й гол в этом сезоне РПЛ.

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча