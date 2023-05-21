«Спартак» — ЦСКА: Медина вывел армейцев вперед

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина отметился голом в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» — 1:0.

Футболист забил на 37-й минуте с передачи форварда Федора Чалова. Это 7-й гол 22-летнего парагвайца в этом сезоне.

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча