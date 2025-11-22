Футбол
Сегодня, 11:15

«Спартак» — ЦСКА: прогнозы на матч РПЛ

Эксперты сделали прогноз на дерби «Спартак» — ЦСКА
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» и ЦСКА сыграют в 16-м туре чемпионата России в субботу, 22 ноября. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и начнется в 16.45 по московскому времени.

Мнение экспертов

Константин Генич, телекомментатор

«Но и сам «Спартак», думаю, после ухода тренера получит тот самый впрыск адреналина. Мне кажется, что реваншистское настроение и турнирная ситуация — главный мотивирующий фактор для «Спартака». Прогнозировать тут сложно — напрашивается вообще все что угодно. Это дерби. Напрашивается вариант «обе забьют», потому что пропускают обе команды прилично. Матч просится верховым», — цитирует Генича «Рейтинг Букмекеров».

Александр Григорян, российский тренер

«У ЦСКА больше шансов. Это более зрелая игра в атаке. Большим преимуществом будет владеть ЦСКА, но что-то мне подсказывает, что матч будет ничейным», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Прогноз букмекеров

Букмекеры фаворитом игры считают «Спартак». Победу красно-белых можно взять с коэффициентом 2.15 (42%). Успех ЦСКА оценивается в 3.30 (30%), ничья — в 3.55 (28%).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

    22.11.2025

