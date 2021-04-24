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«Вест Хэм» — «Челси»: за что удален Бальбуэна? Болельщикам не нравятся такие правила

23:20
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1. 24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1. 24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1. 24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1. 24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
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На 81-й минуте матча 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (0:1) арбитр Крис Кавана принял верное решение, удалив защитника хозяев поля Фабиана Бальбуэну.

Тот, выбивая мяч, нанес по нему удар, а затем по инерции ударил Бена Чилуэлла шипами в икроножную мышцу и едва не нанес сопернику серьезную травму.

Судья применил жесткую санкцию и достал красную карточку только после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи. Его решение вызвало недовольство у тренеров и игроков «Вест Хэма», а также их болельщиков. Между тем оно правильное — как с точки зрения сегодняшних правил игры, так и принципов работы видеоарбитров.

(Александр Бобров)

24 апреля. Лондон. "Вест Хэм" - "Челси" - 0:1.
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
24 апреля. Лондон. "Вест Хэм" - "Челси" - 0:1.
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
24 апреля. Лондон. "Вест Хэм" - "Челси" - 0:1.
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
24 апреля. Лондон. "Вест Хэм" - "Челси" - 0:1.
24 апреля. Лондон. «Вест Хэм» — «Челси» — 0:1.
Вест Хэм Юнайтед — Челси

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