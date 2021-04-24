«Вест Хэм» — «Челси»: за что удален Бальбуэна? Болельщикам не нравятся такие правила
На 81-й минуте матча 33-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Челси» (0:1) арбитр Крис Кавана принял верное решение, удалив защитника хозяев поля Фабиана Бальбуэну.
Тот, выбивая мяч, нанес по нему удар, а затем по инерции ударил Бена Чилуэлла шипами в икроножную мышцу и едва не нанес сопернику серьезную травму.
Судья применил жесткую санкцию и достал красную карточку только после вмешательства видеоассистентов и просмотра видеозаписи. Его решение вызвало недовольство у тренеров и игроков «Вест Хэма», а также их болельщиков. Между тем оно правильное — как с точки зрения сегодняшних правил игры, так и принципов работы видеоарбитров.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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