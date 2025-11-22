«Спартак» — ЦСКА: между командами случилась потасовка

Между игроками «Спартака» и ЦСКА произошла потасовка в матче 16-го тура РПЛ.

На 66-й минуте полузащитник армейцев Кирилл Глебов сфолил в ходе атаки на защитнике красно-белых Данииле Денисове. После этого началась потасовка, по итогам которой желтые карточки получили Кристофер Ву («Спартак») и Мойзес (ЦСКА).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.