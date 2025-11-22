Угальде из-за дисквалификации пропустит матч «Спартака» с «Балтикой»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде не сыграет в матче против «Балтики» в 17-м туре РПЛ.

23-летний костариканец не сыграет из-за перебора желтых карточек. Он получил предупреждение в матче против ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.