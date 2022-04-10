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Сегодня, 20:00

«Спартак» — «Арсенал»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» нанес крупное поражение тульскому «Арсеналу» во встрече 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Мячи забили Роман Зобнин и Шамар Николсон, который оформил дубль. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва.

«Спартак» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», в активе которого 21 очко, находится на последней, 16-й строчке.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
10 апр, 16:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
3:0
Арсенал Т
Голы
Зобнин, 53 (1:0), Николсон, 57 (2:0), Николсон, 75 (3:0)
Спартак
Максименко Жиго (Литвинов, 64) Джикия Чернов Мозес Мартинс Игнатов (Пруцев, 83) Хлусевич Зобнин (Денисов, 90) Соболев Николсон (Шитов, 90)
Арсенал Т
Левашов Сокол Радакович (Хабибов, 68) Смольников Степанов Гулиев Ткачев (Марков, 68) Кангва Костадинов Кайнов Деспотович (Панченко, 80)
Предупреждения
Жиго 62’  -  Кангва 28’, Радакович 44’
Удаления
Кангва 86’ (вторая ж.к)
Судьи
Безбородов (Россия) Хатуев (Россия) Петросян (Россия)
ВАР
Жабченко (Россия) Курочкина (Россия)

ФК Арсенал (Тула)
ФК Спартак (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
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