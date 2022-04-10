«Спартак» — «Арсенал»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ

«Спартак» нанес крупное поражение тульскому «Арсеналу» во встрече 24-го тура Тинькофф РПЛ.

Мячи забили Роман Зобнин и Шамар Николсон, который оформил дубль. На 86-й минуте за вторую желтую карточку был удален полузащитник «Арсенала» Кингс Кангва.

«Спартак» с 30 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал», в активе которого 21 очко, находится на последней, 16-й строчке.