«Ростов» — «Локомотив»: Бобровский отменил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР

«Ростов» встречается с «Локомотивом» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходит на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону.

На 25-й минуте главный арбитр игры Ян Бобровский назначил пенальти в ворота хозяев. После подсказки ВАР и просмотра видеоповтора он изменил свое решение и отменил 11-метровый.