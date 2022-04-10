Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 19:55

Нападающий «Спартака» Николсон поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в Кубке России

Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Матч с ЦСКА будет важнейшим для нас в этом сезоне?

— Для нас каждый матч — как последний. «Спартаку» нужно начинать побежать в каждой встрече.

Сегодня, 10 апреля, «Спартак» победил «Арсенал» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Николсон в прошедшей встрече оформил дубль. Игра в Кубке России против ЦСКА состоится 20 апреля.

Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
От Тутберидзе в ЦСКА и к Плющенко — и снова по кругу. Фигурист не может найти себе место
Разгружал баржи на Енисее, вышибал людей из клуба. История Петра Яна, который обязан побеждать Стерлинга в третьем бою
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
«Ростов» — «Локомотив»: хозяев выигрывают после первого тайма
«Ростов» — «Локомотив»: Осипенко забил второй мяч хозяев в матче
«Ростов» — «Локомотив»: Тикнизян получил прямую красную карточку
Шикарный гол полузащитника «Ростова» в ворота «Локомотива»
Жиго: «Я не симулировал. Это сто процентов не гол»
«Ростов» — «Локомотив»: Бобровский отменил пенальти в ворота хозяев после подсказки ВАР
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Там был удар по ноге». Николсон рассказал о травме Соболева

«Спартак» — «Арсенал»: видеообзор матча 24-го тура РПЛ
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости