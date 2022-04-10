Нападающий «Спартака» Николсон поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в Кубке России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.

— Матч с ЦСКА будет важнейшим для нас в этом сезоне?

— Для нас каждый матч — как последний. «Спартаку» нужно начинать побежать в каждой встрече.

Сегодня, 10 апреля, «Спартак» победил «Арсенал» в матче 24-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0. Николсон в прошедшей встрече оформил дубль. Игра в Кубке России против ЦСКА состоится 20 апреля.