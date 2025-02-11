«Спартак» анонсировал новый трансфер

«Спартак» анонсировал еще один трансфер на официальном сайте клуба.

В зимнее трансферное окно красно-белые подписали голкипера Илью Помазуна и форварда Ливая Гарсию, информация о которых уже значится в шапке сайта. Теперь к ним добавилась футболка еще одного будущего новичка с седьмым номером.

Ранее сообщалось, что в ОАЭ индивидуально тренируется полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари, который может перейти в «Спартак». Ожидается, что о трансфере 23-летнего аргентинца объявят после завершения оплаты сделки.

Солари выступает за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.