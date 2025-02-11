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Сенников заявил, что его не смущает отсутствие трансферов у «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал трансферную политику клуба.

«Меня несильно смущает, что «Локомотив» не сделал приобретений. Они стараются делать покупки точечно. Да, усиления требуются. По каким-то нападающим не договорились, решили оставить Воробьева и Сулейманова, но это хорошие игроки. «Локомотив» способен играть и своими футболистами, когда по 10 русских на поле. Выбран такой путь развития клуба.

Нет средств на покупки? Нет, мне кажется, это экономия. Единственное, — нужно укрепляться, если стоит задача стать чемпионом. Тогда нужен и нападающий, и защитник, чтобы претендовать на золото. Думаю, задача на чемпионство есть. Если нет, то с таким составом можно спокойно претендовать на 2-3 место, а ниже шестого «Локомотив» точно не упадёт. Просто даже от первого места отдачи нет в виде денег, которые можно было получить от Лиги чемпионов. Сейчас это просто расходы клуба. Возможно, до конца трансферного окна «Локомотив» так никого и не приобретёт. Хотя идеально было бы приобрести Даку из «Рубина», но не договорились», — цитирует Сенникова Legalbet.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.

Источник: Legalbet
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Дмитрий Сенников
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
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Зенит

 5
Гамид Агаларов
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П
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 4
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Крылья Советов

 3
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Ахмат

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ЦСКА

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