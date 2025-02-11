Сенников заявил, что его не смущает отсутствие трансферов у «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал трансферную политику клуба.

«Меня несильно смущает, что «Локомотив» не сделал приобретений. Они стараются делать покупки точечно. Да, усиления требуются. По каким-то нападающим не договорились, решили оставить Воробьева и Сулейманова, но это хорошие игроки. «Локомотив» способен играть и своими футболистами, когда по 10 русских на поле. Выбран такой путь развития клуба.

Нет средств на покупки? Нет, мне кажется, это экономия. Единственное, — нужно укрепляться, если стоит задача стать чемпионом. Тогда нужен и нападающий, и защитник, чтобы претендовать на золото. Думаю, задача на чемпионство есть. Если нет, то с таким составом можно спокойно претендовать на 2-3 место, а ниже шестого «Локомотив» точно не упадёт. Просто даже от первого места отдачи нет в виде денег, которые можно было получить от Лиги чемпионов. Сейчас это просто расходы клуба. Возможно, до конца трансферного окна «Локомотив» так никого и не приобретёт. Хотя идеально было бы приобрести Даку из «Рубина», но не договорились», — цитирует Сенникова Legalbet.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на пятом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 35 очков в 18 турах.