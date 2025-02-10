Источник: Солари тренируется индивидуально в ОАЭ

Аргентинский полузащитник Пабло Солари, который может перейти в «Спартак», сейчас находится в ОАЭ, где московский клуб проводит тренировочные сборы, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний Солари работает по индивидуальной программе, поскольку не может приступить к занятиям в общей группе «Спартака» до завершения оплаты его трансфера.

Солари играл за «Ривер Плейт» с 2022 года. Он принял участие в 110 матчах, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.