«Акрон» подписал голкипера «Краснодара» Тереховского

Голкипер «Краснодара» Игнат Тереховский перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Вратарь до 14 лет занимался в «Акрон-Академии Коноплева», после чего перебрался в систему «Краснодара».

В 2024 году Тереховский провел 14 матчей в МФЛ, пропустил 17 мячей, 5 раз отыграл на ноль и отметился одним голом.