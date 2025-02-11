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«Акрон» подписал голкипера «Краснодара» Тереховского

Игнат Заздравин
Корреспондент

Голкипер «Краснодара» Игнат Тереховский перешел в «Акрон», сообщает пресс-служба тольяттинцев.

Вратарь до 14 лет занимался в «Акрон-Академии Коноплева», после чего перебрался в систему «Краснодара».

В 2024 году Тереховский провел 14 матчей в МФЛ, пропустил 17 мячей, 5 раз отыграл на ноль и отметился одним голом.

Источник: ФК «Акрон»
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ФК Акрон
ФК Краснодар
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 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
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 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
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 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
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13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
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17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
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