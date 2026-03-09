«Спартак» — «Акрон»: Болдырев оформил дубль и сравнял счет

«Акрон» сравнял счет в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» — 3:3.

На 62-й минуте Максим Болдырев оформил дубль. Первый гол он забил на 18-й минуте.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Акрон».