«Спартак» — «Акрон»: Беншимол реализовал пенальти

«Акрон» отыграл один мяч в матче 20-го тура чемпионата России против «Спартака» — 2:3.

На 57-й минуте форвард тольяттинцев Беншимол реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после видеопросмотра за фол полузащитника красно-белых Игоря Дмитриева на Беншимоле.

Игра проходит на «Лукойл Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Акрон».